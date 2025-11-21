【ロサンゼルス＝後藤香代】２０２８年ロサンゼルス五輪・パラリンピックの大会組織委員会は２０日、追加の理事会メンバーを公表した。米政治専門紙ポリティコによると、大多数がトランプ米大統領の盟友や支援者で、組織委が大会成功に向けてトランプ氏への配慮を示した形だ。メンバーに加わったのは、共和党のケビン・マッカーシー前下院議長、第１次トランプ政権の大統領首席補佐官ラインス・プリーバス氏らで、トランプ氏に