Á´¹ñ¤Ç1½µ´Ö¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï¡¢Á°¤Î½µ¤«¤é¤ª¤è¤½1.7ÇÜ¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡¢¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ëÆÃÄ§¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÀÜ¼ïÁ°¤Ë´¶À÷¡¢ÂÇ¤Ä¤Ù¤­?¡×¥¤¥ó¥Õ¥ë¥ï¥¯¥Á¥óÁÇËÑ¤Êµ¿ÌäÁ´¹ñ¤Ç¡Ö·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¡×¤ËÎ®¹Ô¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶ÆîÇÈ²í½Ó¥­¥ã¥¹¥¿¡¼:¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬11·î21Æü¸á¸å2»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÈ¯À¸¾õ¶·¡Ê11·î10¡Á16Æü¡Ë¡×¤ò¸«¤Þ¤¹¤È¡¢1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê1½µ