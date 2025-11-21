昨夏のパリ五輪競泳女子個人メドレー代表で、今夏の世界選手権にも出場した松本信歩（あいおいニッセイ同和損保）が２１日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「ＦＰ２級合格でした少しずつ会社の業務に関係することも学んでいきたいと思います」と報告し、技能検定合格証書の写真を投稿した。検定職種には「ファイナンシャル・プランニング（資産設計提案業務）」、技能士の名称には「二級ファイナンシャル・プランニング