俳優の柄本時生が２１日、都内で行われたアニメ映画「果てしなきスカーレット」初日舞台あいさつに芦田愛菜、岡田将生、細田守監督らと登壇した。ジャケットに赤色のニットをのぞかせた衣装で登壇した柄本は、１３日にさとうほなみとの結婚を発表して以降、初の公の場となった。柄本は「俳優業をやっていてこういう作品に出会えるのは本当にありがたいことだと思わせていただいた」と出演した思いを語った。同作は細田守監