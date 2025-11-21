俳優篠山輝信（41）が、21日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。昨年1月4日に83歳で亡くなった父、写真家の篠山紀信さんと母で元アイドルの南沙織さんについて語った。紀信さんは79年、当時アイドルだった南沙織さんと結婚した。次男の輝信は「晩年、父に付き添うことが多くなって、2人の時間が多くなったので、いろいろ聞きたいなと思って」と母を好きになった理由を聞いたという。「何で南沙織を好きに