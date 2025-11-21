柏崎刈羽原発の再稼働について花角知事は11月21日、安全対策などを前提に再稼働を容認する考えを表明しました。花角知事が下した決断に県内では経済効果などへの期待と同時に安全性への懸念の声も上がっています。午後4時から始まった花角知事の臨時会見。〈花角知事〉「経済産業大臣から6号機と7号機の再稼働の方針について理解をしてほしいという理解要請の文書をいただき、その要請については、新潟県としては了解するとしたい