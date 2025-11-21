恋愛小説レーベル「ピナノベルス」第二弾作品『私の可愛い、可哀想な夫』（キルタイムコミュニケーション）が11月21日（金）より配信開始した。 【画像】哀れな夫を、溢れるほどの愛で溺れさせる計画的ラブストーリー 不憫で報われない哀れな夫を、溢れるほどの愛で溺れさせる……一途な伯爵令嬢の計画的ラブストーリー。ショコラとアランの花にまつわるエピソードと、穏やかで甘