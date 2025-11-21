³ÑÅÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤À¤±¡×¤È¸ì¤Ã¤¿(C)Getty ImagesÍèµ¨¤Îµî½¢¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤¬F1Âè22Àï¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹GP¤Î³«Ëë¤òÁ°¤Ë¡Ö¥Ê¡¼¥Ð¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤¦¤½¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û°ìÂÎ¤Ê¤¼¡© ¥°¥ê¥Ã¥×ÉÔÂ­¤ËÉÔËþ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿³ÑÅÄ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥·¡¼¥óÅö½é¤Ï¥á¥­¥·¥³GP¸å¤Ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï»ÐËå¥Á¡¼¥à¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤ò´Þ¤á¤Æ¥É¥é¥¤¥Ð