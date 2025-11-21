◆大相撲九州場所１３日目（２１日・福岡国際センター）横綱・大の里（二所ノ関）が関脇・安青錦（安治川）との２敗対決を制し首位を守った。立ち合いでもろ手で当たると突き放せなかった。左上手を許して投げを打たれたが、右をねじ込み体を投げ出した。相手を吹っ飛ばすと同時に大の里も倒れ込んだ。際どいタイミングだったが軍配は大の里に上がった。２連勝に「体を寄せて前に出られたので（勝った）自信は少しあった」。審