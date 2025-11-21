広島市は「エールエールA館」と「紙屋町シャレオ」を運営する会社を経営統合する計画を明らかにしました。広島市が経営統合を検討しているのは、市の第三セクターの「広島駅南口開発」と「広島地下街開発」です。南区のエールエールA館と中区の紙屋町シャレオをそれぞれ運営していますが、いずれも開業から20年以上が経過。テナント収入の減少などにより、赤字が続いています。こうした状況を受け、