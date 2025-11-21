咲き誇るダリアをデザインしたグラスや、光り輝くクリスタルが美しいシャンデリア。フランスのクリスタルメーター・バカラの展示会が熊本市の鶴屋百貨店で始まりました。約350点、総額2億円の商品が並んでいます。■川又優アナ「会場でひときわ目を引くのがこちらのペガサスの置物。世界に99個しかない限定品なんです」 デザイナーの藤原ヒロシさんとコラボレーションして作られたペガサスの置物。すべ