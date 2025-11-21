大分市で起きた大規模火災は4日目となりましたが、いまだ鎮火には至っていません。住民のなかには、まだ消火活動などが続けられていて自宅に近づけず、家が無事なのかどうかすら確認ができないという人もいます。住む場所だけでなく、仕事への影響の長期化も懸念されています。■漁師「心配でならない」刀祢優月記者・NNN取材団（21日）「火災発生から4日目を迎えました。現在もヘリコプターによる放水活動が行われています」いま