資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェでは、2025年12月2日(火)～28日(日)まで、冬の訪れを感じる期間限定メニューを展開。真っ白なレアチーズのクリスマスパフェや、旬の洋梨“ル・レクチェ”や苺「恋みのり」を使ったパフェやデザートなど、贅沢な味わいを楽しめます♡ホリデーシーズンの特別なひとときを、銀座でゆったり過ごしてみませんか♪ クリスマス限定パフ