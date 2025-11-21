デビュー1年半であらゆるメジャー雑誌のカバーを飾り、「グラビア界の超新星」と呼ばれたグラビアアイドル、榎原依那さんの20代ラストとなる2nd写真集（撮影：Takeo Dec.）が12月3日、講談社よりリリース。誌面カットが公開されました。【写真】「大人の色気を存分に出せた気がします」と話した榎原依那さん大阪出身の榎原さんはショートカットのキュートなルックスと抜群のスタイルを武器に、2024年2月に衝撃のグラビアデビュー。