桐生市で２１日朝、国道沿いの住宅や工場などが立ち並ぶ地域で、子グマ１頭の目撃情報がありました。市内では２０日から、市街地でのクマの目撃情報が相次いでいて、市や警察は注意を呼びかけています。 ２１日朝６時４５分ごろ、桐生市広沢町５丁目の国道５０号付近にある会社の敷地内で、「子グマ１頭を目撃した」と警察に通報がありました。また、午前８時過ぎには、広沢町６丁目の松原橋付近で、クマとみられる動物の目撃情報