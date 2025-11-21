「製造業のデジタル・スマートトランスフォーメーションの促進」「サービス業のデジタル・スマート化の推進」「伝統的インフラの更新とデジタル・スマート化改造の推進」「文化建設のデジタル・スマート化によるエンパワーメントの推進」「全民健康のデジタル・スマート化建設の推進」――第15次五カ年計画（2026−30年）の提言を読み込むと、「デジタル・スマート化」（数智化）という言葉が繰り返し登場する。「デジタル化」から