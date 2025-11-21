お笑いコンビ・霜降り明星の粗品さんは11月19日、自身のYouTubeを更新。前回に続く、意味深な動画を更新しました。【画像】粗品の意味深動画？「フェイクドキュメンタリー？」「なんの企画なんだ…？」12日にもタイトルも説明文もなく、黒いスーツに黒いネクタイ姿で無言でドライブをする動画を投稿し、さまざまな憶測を呼んだ粗品さん。目的地にたどり着き、車を降りてどこかの建物に入るところで前回の動画は終わっていました。