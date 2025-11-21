榛東村の「卯三郎こけし」では、来年の干支「午」のこけし作りが最盛期を迎えています。 季節に合わせた創作こけしから、アニメや映画のキャラクターまで幅広い作品を手がける「卯三郎こけし」。工房では今、正月の縁起物として人気の高い、干支のこけしづくりが急ピッチで進められています。 毎年人気を集めているのが、球体の「ゆらころ」という干支こけしです。「午」のこけしづくりは７月から始まり、現在は１日５００