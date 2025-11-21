2パターンのポーズで「どちらがいい?」4歳上の朝ドラヒロインを姉に持つ34歳のフリーアナウンサーが最新ショットをSNSで公開し、反響が寄せられている。「宣材写真を新しくしました」と報告し、近影をインスタグラムにアップしたのは本仮屋リイナ。「自分の?今?をそっと映してくれるようでお気に入りの1枚になりました」と、白のトップスで微笑みを浮かべている。ポーズ違いの2枚を紹介し、「ちなみに、2枚あってみなさんどち