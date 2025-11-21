災害復旧工事をめぐり県の職員が虚偽文書を作成し国の補助金を受けていた問題で、県は別の職員からの公益通報の再調査結果を公表し、判断が妥当ではなかったとしました。 県総務局 杉山亮一局長「今後の公益通報制度の運用が実効性のあるものとなるよう、公益通報制度の運用スキームについて検討を進めてまいります」 この問題をめぐっては県の職員から災害復旧工事で２０２１年に虚偽の文書をもとに、国からの補助金を受