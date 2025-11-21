１１月２２日（土）の近畿地方は、紅葉狩り日和。３連休は晴天でスタートという所が多くなりそうです。西から移動性の高気圧に覆われ、中部や南部は一日を通して概ね晴れるでしょう。北部は寒気の影響で午前を中心に雲が広がりやすく、朝までは通り雨の所がありますが、午後は晴れる時間が長くなりそうです。近畿地方は平地の紅葉の名所も見頃の場所が増えてきています。青空の下、紅葉狩りを楽しめる所が多いでしょう。朝の