歌手の中島美嘉が20日、Instagramを更新。夫が写るライブのオフショットや台湾でのプライベートショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】貴重な夫婦ショットや夫とともに写るライブオフショット2023年2月、バンドメンバーでギタリストの馬谷勇との結婚を報告していた中島。結婚後は、それぞれInstagramで、リハーサル中の様子やステージ上での貴重な夫婦ショットなどをアップし、話題になっていた。夫と写るライブのオフ