新潟県庁で臨時記者会見する花角英世知事＝21日午後「丁寧に、できるだけ多くの人の声を時間をかけて聞くプロセスを大事にしたつもりだ」。東京電力柏崎刈羽原発の再稼働容認を表明した新潟県の花角英世知事。21日の記者会見では、住民の賛否が分かれる中での難しい決断だったことをにじませた。ただ再稼働に反対する人たちからは「作られたシナリオだ」と厳しい声も上がった。午後4時に県庁で開かれた記者会見。花角氏は「ど