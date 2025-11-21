『（毒殺された）世界無双の毒魔法使い』（原作：しんこせい／漫画：武者辰虎）最新7巻が2025年11月22日（土）に「マンガBANG！」及びAmazonにて発売。各電子書籍プラットフォームでも展開される。 【漫画】『（毒殺された）世界無双の毒魔法使い』を試し読み 『（毒殺された）世界無双の毒魔法使い』はシリーズ累計発行部数10万部を突破した異世界ファンタジー作品。異世界を舞台に「毒魔法」という唯一