俳優の平岡祐太（41）が21日、東京・三越前のCOREDO 室町で開催のイギリスの児童文学原作キャラクター「パディントン」とのコラボレーション企画『パディントンの日本橋大冒険』の初日にスペシャルゲストとして参加した。【写真】可愛すぎんか…平岡祐太の後ろからひょっこり顔を出すパディントン「パディントン」と同じイギリスが舞台となる東京・TBS赤坂ACTシアターでロングラン上演中の舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』