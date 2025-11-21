山形県内有数の温泉観光地、尾花沢市の銀山温泉で日帰り客のマイカーの乗り入れを規制する実証実験が22日から3日間行われます。背景にあるのは、オーバーツーリズムによる”交通障害”です。中川アナ「尾花沢市の銀山温泉です。 3連休前の平日ですが、きょうも海外の方を中心に多くの観光客でにぎわっています」20日午前11時ごろの銀山温泉。海外からの団体客を中心に多くの人が訪れていました。香港から