２１日のフジテレビ「とれたてっ！」には、主演映画「ナイトフラワー」のキャンペーンを行っている北川景子がゲスト出演した。視聴者からの質問に答えるコーナーで、子供に怒ってばかりというママからどうしたらいいのか相談が。５歳の長女と１歳１０カ月の長男がいる北川は「言うべきことは言うべきだと考えているので、普通に叱ってます。結構、言ってしまってるかもしれない。怒らない日ないかも」と率直に明かした。夫の