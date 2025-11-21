É¹¸«µù¶¨¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ë¶¨µÄ²ñ¤Ï¡¢´Ý¡¹¤ÈÂÀ¤Ã¤¿¥Ö¥ê¤ò¡Ö¤Ò¤ß´¨¤Ö¤ê¡×¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Î½Å¤µ¤Î´ð½à¤òºð¥·ー¥º¥ó¤è¤ê1¥­¥í°ú¤­¾å¤²¡¢8¥­¥í°Ê¾å¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤¿¤á¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¹¸«µù¶¨¤äÃçÇã¿Í¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ëÉ¹¸«µû¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÐºö¶¨µÄ²ñ¤Ï¡¢¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ê¤Î¾õ¶·¤ä¸«ÄÌ¤·¤ò¸«¶Ë¤á¡¢Ëè¥·ー¥º¥ó¡Ö¤Ò¤ß´¨¤Ö¤êÀë¸À¡×¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àë¸À¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢´Ý¡¹¤ÈÂÀ¤Ã¤¿¥Ö