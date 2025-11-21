１２月１４日にヨドコウ桜スタジアムで引退試合を行う元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗氏（３５）が２１日、試合会場で取材に応じた。当日は大阪ダービーを意識して、柿谷氏がプレーするＣ大阪にゆかりのあるメンバーによる「ＯＳＡＫＡＰＩＮＫ（仮）」とＧ大阪の側「ＯＳＡＫＡＢＬＵＥ（仮）」が対戦する。「ＢＬＵＥ」には宇佐美貴史、中谷進之介（ともにＧ大阪）、家長昭博（川崎）、昌子源（町田）、井手口陽介（神戸）らＧ