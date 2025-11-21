インフルエンザの感染状況について、厚生労働省は２１日、全国約３０００か所の定点医療機関から１０〜１６日の１週間に報告された感染者数が、１医療機関あたり３７・７３人だったと発表した。例年より１か月以上早く「警報」の基準とされる３０人を超え、専門家が感染対策を呼びかけている。都道府県別では、宮城が最も多い８０・０２人で、埼玉７０・０１人、福島の５８・５４人が続いた。２４都道府県で警報基準を超えた。