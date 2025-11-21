【漫画】本編を読む『娘が23歳年上の彼氏を連れてきました』（蟹乃まよ/KADOKAWA）は、タイトルの通り、高校生の娘が連れてきた交際相手が親と同世代という、親としては相当複雑な気持ちになる出来事を描いたコミックエッセイだ。恋や愛はどこまでが純粋で、どこからが罪なのかと鋭い問いを突きつけてくる。主人公はシングルマザーの優子。彼女の一人娘・美月は、中学時代にストーカー被害を受けて以来、男性不信に苦しんできた