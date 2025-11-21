「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が２１日、東京ドームで開催された。６月３日に肺炎のため８９歳で死去した巨人・長嶋茂雄終身名誉監督を悼み、午前中に行われた関係者の部には約２８００人が参列。内訳は野球界から１１００人、政界３０人、経済界８００人、メディア界３００人、スポーツ界４０人、交友関係・芸能界１８０人、その他３５０人だった。指名献花した野球界の関係者は以下の通り（敬称略、五十音