＜九州Teen’sオーディション2026＞は、B’z、T-BOLAN、大黒摩季、倉木麻衣、WANDSなどが所属する“B ZONE Group”と、育成において業界からの信頼を得ている福岡のパフォーマンススクール“studio fluke”がタッグを組み、九州エリアから若い才能を発掘するべく実施されるオーディションだ。2019年、2021年にも開催され、今回で3回目となる。＜九州Teen’sオーディション＞出身者は、テレビアニメ『名探偵コナン』のテーマソング