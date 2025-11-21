ガイナーレ鳥取は21日、GK櫻庭立樹(26)が契約満了で退団すると発表した。櫻庭は筑波大から22年に当時JFLのFC大阪に入団。24年より鳥取に移籍して、同年はJ3で19試合に出場した。しかし移籍2年目の今季は天皇杯に出場したのみで、リーグ戦の出場はなしに終わっていた。クラブを通じて「鳥取に来てからの約2年間を振り返ってみて、後悔していることはありません。僕に関して、皆様が見たり聞いたり感じたりした、プレー・行動