ガイナーレ鳥取は21日、東洋大からMF田制裕作(たせい・ゆうさく)とDF荒井涼の新加入が内定したと発表した。田制は柏レイソルの下部組織出身のボランチで、3年時よりレギュラーを務めた。今季の天皇杯では、2回戦の柏戦に先発して“古巣撃破”に貢献。夏の総理大臣杯優勝にも貢献した。東京都出身、身長182cm、体重74kg。荒井は日大藤沢高出身の右SBで、昨年度の大学選手権(インカレ)では過密日程の中で全試合にフル出場。無