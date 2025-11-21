「神戸クリスマスマーケット2025」って？神戸の街並みを一望できる「神戸布引ハーブ園／ロープウェイ」では、「神戸クリスマスマーケット2025」が開催されています。「ボタニカル」をコンセプトに、ドイツの古城や城門、ドイツの工芸品や雑貨を取りそろえたマーケット、特製グリューワインや特製ビーフシチューが名物の「ドイツ祭り」など、広場一帯がクリスマスの華やかさを演出します。昼も夜も楽しめる！ 「神戸クリスマスマー