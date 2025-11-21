俳優の鈴木福（21）が21日、自身のインスタグラムを更新し、公開延期となった主演映画「ヒグマ!!」（監督内藤瑛亮）について「現在、公開に向けた準備が進んでいます」と報告した。同作は21日公開予定だったが、日本全国でクマ被害が相次ぐ現状を受けて先月24日に公開延期を発表。「落ち着いた環境の中で映画を楽しんでいただける公開時期を再調整することといたしました」と説明していた。鈴木は「本来、本日公開予定だった