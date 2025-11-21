【その他の画像・動画等を元記事で観る】 11月28日発売の『B.L.T.2026年1月号』（東京ニュース通信社）の表紙画像が公開された。 ■ソロで『B.L.T.』の表紙を飾るのは初 今号の表紙・巻頭には乃木坂46 5期生の一ノ瀬美空が登場。一ノ瀬がソロで『B.L.T.』の表紙を飾るのは初めて。 表紙に選ばれたのは、柔らかな冬空の下、彼女の最大の魅力でもある、笑顔を惜しみなく見せているカット。白いニット帽と淡いトーン