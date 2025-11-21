米歌手のカーディ・Bが、自身のインスタグラムにて、NFL選手の恋人ステフォン・ディグスとの間に生まれた赤ちゃんの写真を初公開。11月4日に出産したことを明らかにした。【写真】NFLのおくるみがかわいいカーディ・B、第4子となる赤ちゃんをお披露目カーディは日本時間11月20日の投稿で、「11／4」と綴り、テディベアとシルバーのハート、アメフトのボールの絵文字を添えて、ミントグリーンのローブ姿で赤ちゃんを抱く姿や