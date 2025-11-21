¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡Êº¸¡Ë¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¡á8·î¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥­¡¼¥¦¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡¢¥¢¥¯¥·¥ª¥¹¤Ï20Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤·¡¢ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë²ÃÌÁ¹ñ¤Î½¸ÃÄËÉ±Ò¤òÄê¤á¤¿ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóÂè5¾ò¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤Î¿·¤¿¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£28¹àÌÜ¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤È¤ÏÊÌ¤ÎÊ¸½ñ¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤¬ºÆ¿¯¹¶¤·¤¿¾ì¹ç¡¢²¤ÊÆ¤¬ÉðÎÏ¹Ô»È¤ò´Þ¤àÉ¬Í×¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬À¹¤ê