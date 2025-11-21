◆男子プロゴルフツアーダンロップフェニックス第２日（２１日、宮崎・フェニックスＣＣ＝７１１７ヤード、パー７０）２７位で出た今季日本ツアー初参戦の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は３バーディー、ボギーなしの６７で回って通算３アンダーとし、トップと４打差の１３位に順位を上げた。「スタートが良かったので、なんとかいいところで終われた。今は自分のゴルフに必死なので（上との差については）何も考えていない。いいプ