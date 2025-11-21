メ～テレ（名古屋テレビ） 最新の自動車や次世代の乗り物が集まるイベントが、22日から名古屋で始まります。 「ジャパンモビリティショーナゴヤ2025」は、自動車メーカーなど国内外37ブランドが集結するイベントで、会場には最新型の市販車やコンセプトカーが展示されます。 トヨタが最上級ブランドとして立ち上げた「センチュリー」のコンセプトカーのほか、ホンダのバイク「C