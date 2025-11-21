リアム・ギャラガーが、オアシスが「Oasis Live '25ツアー」後の活動について、まだ「ちゃんと話し合っていない」ことを明かした。16年ぶりとなった再結成ツアーの延長をこれまで示唆してきているリアムだが、「死ぬまで続けたい」気持ちはあるものの、メンバーとはその話をしていないことを明かした。 【写真】ステージで仲良く手を上げるリアム・ギャラガーとノエル・ギャラガー