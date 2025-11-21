Ä¹ÎÉÀî±­»ô¤Î¡ÖÄ¶¹âµé´ÑÍ÷Á¥¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´ôÉì»Ô¤Ï¤ª¤è¤½2800Ëü±ß¤«¤±¤ÆÍè¥·ー¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Ë¤Ä¤¯¤ë¡¢ÂßÀÚÀìÍÑ¤Î¡ÖÄ¶¹âµé±­»ô´ÑÍ÷Á¥¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ñ¸÷Îó¼Ö¡Ö¤Ê¤Ê¤Ä¤Ü¤·in¶å½£¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿å¸Í²¬±Ô¼£¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¡¢¾²¤ä¥Æー¥Ö¥ë¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤¬¹ë²Ú¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ³°¤ÎÉÙÍµÁØ¤ÎÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¡¢1²ó¤Î¾èÁ¥ÎÁ¤Ï40Ëü±ß¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£