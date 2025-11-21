21Æü¸á¸å¡¢Ç½Âå»Ô¸þÇ½Âå¤ÎÌ±²ÈÉßÃÏ¤Ç¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉÕ¶á¤Ë¤ÏÅì±ÀÃæ³Ø¹»¤¬¤¢¤ê·Ù»¡¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç½Âå·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È21Æü¸á¸å1»þ20Ê¬¤´¤í¡¢Ç½Âå»Ô¸þÇ½Âå¾åÌî±Û¤ÎÌ±²ÈÉßÃÏ¤Ë¥¯¥Þ1Æ¬¤¬¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à60Âå¤Î½÷À­¤¬ÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤ÎÂÎÄ¹¤ÏÌó70¥»¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ìó150¥áー¥È¥ë¤Î¤È¤³¤í¤ËÅì±ÀÃæ³Ø¹»¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï½»Ì±¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£