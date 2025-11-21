「としごろ」に大和田章子役で出演する和田アキ子 1973年に公開された松竹配給の映画「としごろ」は、傷つきやすい思春期を迎えた女の子たちが、周囲の先輩や教師に見守られながら成長していく姿を描いた青春群像劇だ。当時、"花の中三トリオ"としても人気を博した森昌子の初主演作であり、和田アキ子は、母校の事務員兼バレーボール部のコーチを務める大和田章子役で出演している。そんな「としごろ」が衛星劇場で放送される