¼¯»ùÅç»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¡¢ºùÅç¤ÎÎò»Ë¤ä²Ð»³¤ÎËÉºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀìÌç²È¤«¤é³Ø¤Ö¼ø¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò»È¤Ã¤¿Ê®²Ð¤ÎÀâÌÀ¤â¡£»ùÆ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éËÉºÒ¤ÎÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÃÓÅÄ¾®³Ø¹»¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºùÅç¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Ð»³¤Ø¤ÎËÉºÒ°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î½ÐÁ°¼ø¶È¤Ç¤¹¡£ºùÅç¤È¶¦À¸¤¹¤ë¼¯»ùÅç»Ô¤Î¾®³Ø6Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»Ô¤¬ËèÇ¯³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊºùÅç²Ð»³ËÉºÒ¸¦µæ½ê¡¦°æ¸ýÀµ¿Í½êÄ¹¡Ë¡Ö¶å½£¤ÇÂçÊ®²Ð¤¬