『あした死ぬには、』で40代女性が直面するあれこれを描き、大きな反響を呼んだ雁須磨子さん。今作の主人公は、さらに上の50代だ。人生を折り返してなお、転々と。50代女性が出会う新しい自分「自分の年齢も上がってきて、自然な流れでチャレンジしようと思いました。ただ、体力の低下や、自分が輪の中心から外れてしまう寂しさみたいなことは、前作でしっかり描いたので、今回は悩むことから目をそらしてきたタイプにしてみました