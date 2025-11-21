俳優の三浦友和（73）が21日、自身のインスタグラムを更新し、「関係者試写」で観賞した映画を絶賛した。三浦は「ナイトフラワー」（28日公開、監督内田英治）のポスターの前で笑顔のショットとともに「前評判の高さにめったに行くことのない関係者試写におじゃましました」と投稿。「なるほど、とにかくこのポスターのお二人が本当に素晴らしい！」と主演の女優・北川景子と共演の森田望智の演技を褒め称えた。「ナイトフラ