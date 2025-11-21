Å·Ê¸´Û¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¡ÖÅ·Ê¸´ÛÃµÄåÊª¸ì¡×¤¬Á´¹ñ¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¤Æ21Æü¡¢¸©Æâ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Å·Ê¸´Û¤Î±Ç²è´Û¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎµÒ¤¬Ë¬¤ì¡¢½Ð±é¼Ô¤È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤â¶î¤±ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê»³²¼¹á¿¥¥­¥ã¥¹¥¿ー¡Ë¡Ö¤­¤ç¤¦¤«¤é¤³¤³Å·Ê¸´Û¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖÅ·Ê¸´ÛÃµÄåÊª¸ì¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×±Ç²è¤Ïº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤¿Í¾ð¤Ë¸ü¤¤ÃµÄå¤¿¤Á¤¬¡¢Ìõ¤¢¤ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤ò½õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤ËÅ·